Samsun'da U15 Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsun'da U15 Okçuluk Şampiyonası Başladı

Samsun\'da U15 Okçuluk Şampiyonası Başladı
24.12.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASES U15 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da 1.245 sporcunun katılımıyla başladı.

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES U15 (9-14 Yaş Grubu) Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. Şampiyonada bin 245 sporcu mücadele edecek.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ASES U15 (9-14 Yaş Grubu) Salon Türkiye Şampiyonası'nda 80 bölgeden 150 kulüp ve bin 245 sporcu mücadele edecek. Turnuva 28 Aralık Pazar günü sona erecek. Şampiyonanın ilk gününde 3 seri deneme ve madalya atışları yapıldı.

Turnuvaya bin 242 sporcunun katılmasının bir rekor olduğunu belirten Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Şu anda Samsun'a 9-14 yaş grubu okçuluk yarışmalarımız bin 245 sporcu ile devam etmekte. Bu rakam bizim açımızdan bir rekor. Okçuluğa olan ilginin ne derece büyüdüğünü burada görmek mümkün. 150 kulübümüz, 80 ilimiz burada. 9 ve 14 yaş arasındaki sporcularımız, çocuklarımız burada. Büyük bir mücadelenin içindeler. Şimdiden Türk milli takımına aday adayı olan sporcularımızla birlikteyiz. Çok ciddi bir sayı Türk okçuluğu açısından. Çocuklarımızın burada bu etkinliğe katılıyor olmaları da yine federasyonumuzun son yıllarda yapmış olduğu atılımların bir parçası. Samsun'daki okçuluk için çok elverişli olan bu salonda yine çok güzel bir yarışmamız devam ediyor. Tüm sporcularımıza buradan başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da U15 Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:14:47. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da U15 Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.