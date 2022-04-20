Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde, üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Metin Aydemir'in (40) kullandığı 55 KJ 946 plakalı otomobil ile Mehmet Olgun idaresindeki 55 ACS 832 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu Sakarlı mevkisinde, yolun sağındaki bankette bekleyen yakınları Samet Bülbül (33) ile konuşmak için durdu.

Bu sırada aynı yönde seyreden Gürcistan uyruklu Sulkhan Tavartkıladze yönetimindeki TO 585 MA plakalı tır, hafif ticari araçla otomobile çarptı.

Kazada Metin Aydemir'in yanı sıra araçta bulunan eşi Mevlüde (34) ve çocuğu Zümranur Aydemir (2) ile Samet Bülbül yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.