Samsun'da Üreten Sağlık Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Üreten Sağlık Seferberliği

Samsun\'da Üreten Sağlık Seferberliği
07.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSEB Başkanı Kervan, Türk sağlık sanayisinin dünya pazarında artan üretimini hedefliyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, "Amacımız, ülkemizde sağlık üretiminin artması ve Türk firmalarının ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer almasıdır." dedi.

Kervan, Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) üyeleriyle bir araya geldi.

Kervan, toplantının ardından AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır "üreten sağlık seferberliği" yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde ulaştığı kaliteyi dünyaya kanıtladığını vurgulayan Kervan, "Bunun yanında üreten sağlık anlayışıyla savunma sanayisinde elde edilen başarıyı, sağlık sanayisine de taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sağlık sanayisinin kurulmasına yönelik ilk adımları Samsun'dan başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Samsun'un sağlık üretimi açısından kritik bir merkez olduğuna dikkati çeken Kervan, şöyle devam etti:

"Amacımız, ülkemizde sağlık üretiminin artması ve Türk firmalarının ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer almasıdır. Bu doğrultuda üniversitelerimizin AR-GE ekiplerini, sağlık çalışanlarımızın sahadaki fikir ve tecrübelerini üreticilerle bir araya getirerek dünya ile rekabet edebilecek üst düzey ürünler üretmeyi amaçlıyoruz. Samsun'da 50 yıla yakın süredir üretim yapan firmalar bulunuyor. Bu firmalara uluslararası rekabete uygun ürünler geliştirebilmeleri için nasıl destek sağlayabileceğimizi, bu süreci nasıl projelendirebileceğimizi ve fikirden ürüne giden aşamada neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz."

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile sağlık kümelenmesinde yer alan sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Kervan, gelecek yıllarda Samsun'dan çıkan yerli ve milli sağlık ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer bulacağına inandığını dile getirdi.

TÜSEB heyeti, toplantı öncesinde Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan medikal yatırımlara yönelik fabrika alanları ile cerrahi aletler fabrikalarında incelemede bulundu.

Programa TÜSEB Başkan Yardımcısı Murat Sargın, Genel Sekreteri Ahmet Zengin, Yerelleşme ve Proje Geliştirme Daire Başkanı Aziz Küçük, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Zeliha Özdemir Köken ile MEDİKÜM Başkanı Ahmet Alp Doğru da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Samsun, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Üreten Sağlık Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti 200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:29:20. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Üreten Sağlık Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.