Samsun\'da Üreten Sağlık Seferberliği

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, "Amacımız, ülkemizde sağlık üretiminin artması ve Türk firmalarının ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer almasıdır." dedi.

Kervan, Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) üyeleriyle bir araya geldi.

Kervan, toplantının ardından AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır "üreten sağlık seferberliği" yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde ulaştığı kaliteyi dünyaya kanıtladığını vurgulayan Kervan, "Bunun yanında üreten sağlık anlayışıyla savunma sanayisinde elde edilen başarıyı, sağlık sanayisine de taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sağlık sanayisinin kurulmasına yönelik ilk adımları Samsun'dan başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Samsun'un sağlık üretimi açısından kritik bir merkez olduğuna dikkati çeken Kervan, şöyle devam etti:

"Amacımız, ülkemizde sağlık üretiminin artması ve Türk firmalarının ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer almasıdır. Bu doğrultuda üniversitelerimizin AR-GE ekiplerini, sağlık çalışanlarımızın sahadaki fikir ve tecrübelerini üreticilerle bir araya getirerek dünya ile rekabet edebilecek üst düzey ürünler üretmeyi amaçlıyoruz. Samsun'da 50 yıla yakın süredir üretim yapan firmalar bulunuyor. Bu firmalara uluslararası rekabete uygun ürünler geliştirebilmeleri için nasıl destek sağlayabileceğimizi, bu süreci nasıl projelendirebileceğimizi ve fikirden ürüne giden aşamada neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz."

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile sağlık kümelenmesinde yer alan sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Kervan, gelecek yıllarda Samsun'dan çıkan yerli ve milli sağlık ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer bulacağına inandığını dile getirdi.

TÜSEB heyeti, toplantı öncesinde Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan medikal yatırımlara yönelik fabrika alanları ile cerrahi aletler fabrikalarında incelemede bulundu.

Programa TÜSEB Başkan Yardımcısı Murat Sargın, Genel Sekreteri Ahmet Zengin, Yerelleşme ve Proje Geliştirme Daire Başkanı Aziz Küçük, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Zeliha Özdemir Köken ile MEDİKÜM Başkanı Ahmet Alp Doğru da katıldı.