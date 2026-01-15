Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu
15.01.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı, yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken 7 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda 229,24 gram metamfetamin, 71 adet sentetik ecza, 21,70 gram sentetik kannabinoid, 16,49 gram esrar, 1,05 gram kokain, 3 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 22 adet kartuş ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, emniyet yetkilileri uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:58:39. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.