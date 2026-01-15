Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken 7 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda 229,24 gram metamfetamin, 71 adet sentetik ecza, 21,70 gram sentetik kannabinoid, 16,49 gram esrar, 1,05 gram kokain, 3 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 22 adet kartuş ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, emniyet yetkilileri uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - SAMSUN