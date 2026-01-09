Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21,5 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21,5 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 21,5 Bin Hap Ele Geçirildi
09.01.2026 13:50
İlkadım'da düzenlenen operasyonda 21 bin 500 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasaya sürülmek üzere bulundurulduğu değerlendirilen 21 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 21 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olay sırasında evde bulunan T.Ş. (29) ve G.Ş. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
