Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kavak ilçesinde araştırma yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 şahsın uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi.
Aramalarda 57 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
