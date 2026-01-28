Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 128,98 gram sentetik uyuşturucu, 187 sentetik ecza hapı, 10,39 gram esrar, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
