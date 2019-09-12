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- Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ve Bafra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aralamalarda 77,05 gram bonzai, 253 ectasy hap, 335,81 esrar, 5 adet sentetik ecza, 0,34 skank maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca mermisi, 1 tüfek ve 15 adet dolu fişek kartuşu ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi bu sabah Bafra Adliyesine sevk edilirken, 7 kişinin ise Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

- Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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