Samsun'da Yağma, Şantaj ve Tehdit İddiası
53 dakika önce
Samsun'da mimar çiftin şantaj ve tehditle 15 bin liralarını aldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
Samsun
'da mimar çiftin şantaj ve tehditle 15 bin liralarını aldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
İddiaya göre, İlkadım
ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde yaşayan mimar Semih E. ve eşi Pınar
E'nin iş yerine giden Aleyna K. ve Alperen Alparsan K, çifti "Piyasaya borcumuz var. Bize para verin, vermezseniz sizi öldürürüz." diyerek tehdit etti.
Semih E, şüphelilerin söylediği banka hesabına 15 bin lira yatırdıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Aleyna K. ve Alperen Alparsan K. ile olayla bağlantısı bulunan Sezer Ç. ve Yasemin K'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlılardan Sezer Ç'nin "yağma," Alperen Alparsan K'nin ise "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlamasıyla arandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:02 Kaynak: AA
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