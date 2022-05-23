Samsun'da yarışmada dereceye giren çocuklara kuzu ve civciv verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da yarışmada dereceye giren çocuklara kuzu ve civciv verildi

23.05.2022 17:53
Samsun'da yarışmada dereceye giren çocuklara kuzu ve civciv verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Mera Islahı ve Amenajman Projesi'nin açılışında yapılan yumurta taşıma ve çuval yarışında derecelere giren çocuklara kuzu ve civciv hediye edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Mera Islahı ve Amenajman Projesi'nin açılışında yapılan yumurta taşıma ve çuval yarışında derecelere giren çocuklara kuzu ve civciv hediye edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi'nin açılışı Elifli Mahallesi'nde yapıldı.

Vali Zülkif Dağlı, törende, Samsun'un çok bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi. Bafra Ovası'nın tarımsal üretimde önemli bir yer olduğu dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Çeltikte ve fındıkta Türkiye ikincisiyiz. Kapya biber, brokoli, lahana benzeri ürünler, bunlarda Türkiye'de birincisiyiz. Kışlık ürünlerde Samsun olarak Türkiye'de hatırı sayılır söz sahibiyiz. Bunların pek çoğu da ihracata gidiyor, bu da önemli, döviz kazandırıyor. Bu manada ben emeğiyle çalışan, nasırlı parmaklarıyla akşama kadar didinen çok değerli çiftçilerimizi kutluyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programda yumurta ve çuval yarışları yapıldı. Yarışmalarda birinci olan iki öğrenciye kuzu, dereceye giren öğrencilere de civciv ve fidan verildi. ???????

YORUMLAR
500
'Samsun, 3-5 yıl içerisinde yem bitkilerinde ülke genelinde söz sahibi olacak' 'Samsun, 3-5 yıl içerisinde yem bitkilerinde ülke genelinde söz sahibi olacak' Sokak ortasında çatışma: 2 yaralı Sokak ortasında çatışma: 2 yaralı
Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da yarışmada dereceye giren çocuklara kuzu ve civciv verildi - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:49 Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif bulunan plakalar parçalandı! Polis yakalamak için operasyon başlattı
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:59:25. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da yarışmada dereceye giren çocuklara kuzu ve civciv verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement