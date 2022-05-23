Samsun'da yarışmada dereceye giren çocuklara kuzu ve civciv verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Mera Islahı ve Amenajman Projesi'nin açılışında yapılan yumurta taşıma ve çuval yarışında derecelere giren çocuklara kuzu ve civciv hediye edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi'nin açılışı Elifli Mahallesi'nde yapıldı.

Vali Zülkif Dağlı, törende, Samsun'un çok bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi. Bafra Ovası'nın tarımsal üretimde önemli bir yer olduğu dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Çeltikte ve fındıkta Türkiye ikincisiyiz. Kapya biber, brokoli, lahana benzeri ürünler, bunlarda Türkiye'de birincisiyiz. Kışlık ürünlerde Samsun olarak Türkiye'de hatırı sayılır söz sahibiyiz. Bunların pek çoğu da ihracata gidiyor, bu da önemli, döviz kazandırıyor. Bu manada ben emeğiyle çalışan, nasırlı parmaklarıyla akşama kadar didinen çok değerli çiftçilerimizi kutluyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programda yumurta ve çuval yarışları yapıldı. Yarışmalarda birinci olan iki öğrenciye kuzu, dereceye giren öğrencilere de civciv ve fidan verildi. ???????