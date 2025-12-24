Samsun\'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AJL 839 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken önce karşı yönden gelen 55 FU 661 plakalı otomobile, ardından aynı yönde ilerleyen 06 DM 6909 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Kazada yaralanan Sinan Gülhan, Suna Gülhan ve Muhittin Kaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN