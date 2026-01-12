Samsun\'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Gökçeboğaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Sedat Kara (34) idaresindeki 57 EB 044 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün yağan kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Naci Bostan'ın kullandığı 55 JN 733 plakalı Fiat Tempra marka otomobil, bariyerlere çarpan araca arkadan çarptı. Kazanın ardından Burhan Ekol yönetimindeki 55 TL 528 plakalı Fiat Albea marka otomobil 55 JN 733 plakalı araca, Öner Şenşoy'un kullandığı 06 VYE 87 plakalı BMW marka otomobil de 55 TL 528 plakalı araca arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada, 57 EB 044 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Kara ile aynı araçta yolcu olarak bulunan E.A.K. (6), 55 JN 733 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Elmas Bostan (45) ve Büşra Bostan (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN