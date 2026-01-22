Samsun'daki Bıçaklama Olayında Tutuklama Açıklaması - Son Dakika
Samsun'daki Bıçaklama Olayında Tutuklama Açıklaması

22.01.2026 21:44
Samsun'da 12 bıçak darbesiyle yaralanan olayda şüpheli tutuklandı, serbest kalma iddiaları yalanlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin 12 bıçak darbesiyle yaralandığı olayla ilgili şüphelinin 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandığını, suçu üstlendiği öne sürülen kişi hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü, olayın failinin serbest kaldığı, cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, "failin ev hapsiyle serbest bırakıldığı" ve "cezaların caydırıcı olmadığı" yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "18 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Samsun ili İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde mağdur P.A.'nın sırt kısmından 9, ayak kısmından 2, boyun kısmından 1 olmak üzere kesici alet ile hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden mağdurun alınan beyanı ve teşhis işlemi sonrası yaralama eylemini gerçekleştiren suça sürüklenen çocuk E.K. (16) gözaltına alınarak 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanmış olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Basında ve sosyal mecralarda, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ileri sürülen suça sürüklenen A.M.Ç, suçu üstlenmeye çalışan kişi olup, bu kişi hakkında suç üstlenme suçundan ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Bu yönüyle yaralama olayının failinin serbest kaldığı, cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki yorum ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

