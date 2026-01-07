Samsun'daki Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'daki Silahlı Saldırı Davası

07.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da amcasının oğlunu öldüren Mert T. ve babası, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu amcasının oğlunu öldürüp 1 kişiyi de yaralayan sanık ile babasının yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Okan Doğan T'nin yakınları ve olayda yaralanan Doğan A, tutuklu sanıklar Mert T. (16) ve babası Halil İbrahim T. (48) ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasında, Mert T. ve babası Halil İbrahim T. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep eden cumhuriyet savcısı, ayrıca Mert T'nin "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde geçen yıl 16 Mayıs'ta Mert T, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi tabancayla ateş ederek öldürmüş, şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etmişti. Gözaltına alınan Mert T. ile babası Halil İbrahim T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Saldırı, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'daki Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:32:55. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'daki Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.