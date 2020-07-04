Samsun'daki tarihi Taşhan, otel ve restoran olarak hizmet verecek - Son Dakika

Samsun'daki tarihi Taşhan, otel ve restoran olarak hizmet verecek

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2014 yılında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ve restorasyonu tamamlanan 300 yıllık tarihi Taşhan, yeniden kullanıma açıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2014 yılında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ve restorasyonu tamamlanan 300 yıllık tarihi Taşhan, yeniden kullanıma açıldı.

Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak

Taşhan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonunun ardından Samsun Büyükşehir Belediyesinin işletmeciliğinde otel ve restoran olarak hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Taşhan'ın açılışında yaptığı konuşmada, restorasyonu yapılan Taşhan'ın kıymetinin gelecekte daha iyi bilineceğini belirtti.

Tarihi 300 yıllık olan Taşhan'da hem beslenme hem de konaklama hizmeti verileceğini anlatan Demir, "Talihsiz bir yangın geçirdi ama geçmişten daha güzel şekilde yeniden restore edildi. Büyükşehir Belediyesi olaraktan burayı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden kiraladık." dedi.

Demir, açılışın ardından Taşhan'ı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi Taşhan'da 1 suit, 9 çift kişilik, 15 tek kişilik olmak üzere 25 oda ve 35 yatak kapasitesi bulunuyor.

Açılışa Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Fişekci ile davetliler katıldı.

Mustafa Demir, Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'daki tarihi Taşhan, otel ve restoran olarak hizmet verecek - Son Dakika

Son Dakika

15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 00:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
17:51
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
17:01
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
16:53
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 18:18:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'daki tarihi Taşhan, otel ve restoran olarak hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]