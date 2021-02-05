Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

05.02.2021 16:27
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Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, sigaranın gerek aile ekonomisini ve gerekse insan sağlığını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Saygılı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde her yıl 100 bin dolayında vatandaşımız tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Kovid-19 hastalığından içmeyenlere göre daha olumsuz etkileniyor. Bilimsel araştırmacılar ayrıca sigaranın 50 farklı hastalığın sebebi ve tetikleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, sigaradan kurtulmak ve sağlığımıza faydası olacak spora başlangıç için önemli bir fırsat olabilir. Bu nedenle kısıtlama ve 9 Şubat Dünya Sigara Günü vesilesiyle sigara içen herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza sigarasız bir hayat ve sağlıklı bir ömür diliyorum."

Kavak'ta elektrik kesintisi

Kavak ilçesinde 6-7 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

YEDAŞ Kavak İşletme Şefliğinden yapılan duyuruda, ilçe merkezi ile bağlı tüm mahallelerine 6-7 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı gün ve saatlerde YEDAŞ Kavak İşletme Şefliği tarafından enerji şebeke ve nakil hatlarında bakım ve onarım yapılacağı kaydedildi.

Elektrik kesintisi, Sigara, Tütün, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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