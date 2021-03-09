Yakup Belen'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Yakup Belen'den Miraç Kandili mesajı

09.03.2021 16:35
Yakup Belen'den Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Yakup Belen, Kavak İlçe Müftüsü olarak Miraç Kandili için bir mesaj yayımladı.

Kavak İlçe Müftüsü Yakup Belen, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belen, mesajında, miracın müminler için bir yükseliş, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a yükselişi olduğunu belirtti.

Miracın Hz. Muhammed'in önemli mucizelerinden biri olduğuna işaret eden Belen, hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce vuku bulduğunu aktardı.

Miraç gecesinde Hz. Peygamberin ilahi davete icabet ederek Cebrail ile önce Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, daha sonra da semalara ve yüce makama çıkarıldığını anlatan Belen, kendisine melekut aleminin sırlarının gösterildiğini kaydetti.

Miraç olayının bir mucize olduğunu vurgulayan Belen, "Ona sınırlı ve dar ölçümlerimizle değil, ilahi kudretin bir tasarrufu olarak iman ve kalp gözü ile bakmamız gerekir. Mucizeler akılla izah edilemez, onlara sadece iman edilir. Bizler de Hz. Ebubekir'in dediği gibi, 'O söylediyse doğrudur' der, Peygamber Efendimizin haber verdiklerine şüphesiz iman ederiz." ifadesini kullandı.

Miraç gecesinin müminlere, ilahi rahmete erişmek ve kulluk bilinci ile ibadet, dua ve niyazda bulunmak için bir fırsat olduğuna işaret eden Belen, şunları kaydetti:

"Bu sebeple hata ve günahlarımızdan pişmanlık duyarak kendimiz ve İslam aleminin huzuru için dua ve niyazda bulunalım. Cenabı Allah'ın bize miraç hediyesi olan beş vakit namaza ve diğer ibadetlerimize önem verelim. Namazın bizimle Rabbimiz arasında manevi bir bağ ve bir nevi miraç olduğunu unutmayalım. Bu vesileyle mübarek miraç gecesinin İslam dünyasının, ümmetin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz eder, hepinizin Miraç Kandili'ni tebrik ederim."

Meyve yetiştiricilerine budama tavsiyesi

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, meyve yetiştiricilerine budama ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Dal, havaların ısınmasıyla meyve ağaçlarında da budama çalışmalarına başlanılması gerektiğini, budamanın ürün verim ve kalite artışı sağlayacağını vurguladı.

Budama ile meyve ağaçlarına düzgün ve sağlam bir yapı kazandırılacağını aktaran Dal, "Budama, meyve ağaçları için çok önemli. Çünkü budama ile ağaç güçlenir ve hastalıklara karşı direnci artar. Kurumuş, hastalıklı ve haşeratlı dallar ayıklanmış olur. Ağacın, dalların daha fazla güneş ışığı alması sağlanmış olur." dedi.

Dal, ağaç budama çalışmalarıyla ilgili tarım kuruluşları ile ziraat mühendislerinden destek alabileceklerini kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen çevrim içi programla ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.

İlçedeki kadın girişimciler, ev hanımları, STK temsilcileri ve siyasi partilerin kadın kolları başkanlarının katıldığı programda Terme için birliktelik vurgusu yapıldı.

Belediye Başkanı Kılıç, "Malum koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelemiyoruz. Ancak Termeli kadınlarımızla online da olsa bir araya gelmek istedik. Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır." dedi.

Miraç Kandili, Hisarcık, Kavak, Belen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yakup Belen'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika


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