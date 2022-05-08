Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde yaptığı altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının ilk 4 ayında kente 62 bin 594 metre içme suyu hattı döşendi. Tüm ilçelerde kanalizasyon hattı ve yağmur suyu hattı olmak üzere 27 bin 820 altyapı hattı hizmete alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, içme suyu altyapı çalışmalarının planlanan programlar dahilinde devam edeceğini vurguladı.

Demir, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz altyapı yatırımları ile vatandaşlarımıza sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarılara taşıyor. 2021 yılında 670 milyon lira tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz harıl harıl çalıştı. 2022 yılında da sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Samsun'un her noktasına ulaştırabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Çarşamba ilçesindeki çatı yangını

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Orta Mahalle 177. Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri tarafından binalar güvenlik amaçlı boşaltılırken itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın bitişik binalara sıçramadan söndürüldü.

İYİ Parti'den "Anneler Günü" ziyareti

İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Ali Demirhan ve beraberindekiler Anneler Günü nedeniyle Kavak Devlet Hastanesi ve ilçe esnafını ziyaret ederek.

Tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Demirhan ve beraberindekiler kadınlara çiçek takdim etti.

Demirhan, annelerin, karşılıksız sevginin, sonsuz özverinin simgesi olduklarını vurguladı.