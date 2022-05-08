Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

08.05.2022 18:45
Samsun'dan kısa kısa

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde yaptığı altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde yaptığı altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının ilk 4 ayında kente 62 bin 594 metre içme suyu hattı döşendi. Tüm ilçelerde kanalizasyon hattı ve yağmur suyu hattı olmak üzere 27 bin 820 altyapı hattı hizmete alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, içme suyu altyapı çalışmalarının planlanan programlar dahilinde devam edeceğini vurguladı.

Demir, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz altyapı yatırımları ile vatandaşlarımıza sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarılara taşıyor. 2021 yılında 670 milyon lira tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz harıl harıl çalıştı. 2022 yılında da sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Samsun'un her noktasına ulaştırabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Çarşamba ilçesindeki çatı yangını

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Orta Mahalle 177. Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri tarafından binalar güvenlik amaçlı boşaltılırken itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın bitişik binalara sıçramadan söndürüldü.

İYİ Parti'den "Anneler Günü" ziyareti

İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Ali Demirhan ve beraberindekiler Anneler Günü nedeniyle Kavak Devlet Hastanesi ve ilçe esnafını ziyaret ederek.

Tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Demirhan ve beraberindekiler kadınlara çiçek takdim etti.

Demirhan, annelerin, karşılıksız sevginin, sonsuz özverinin simgesi olduklarını vurguladı.

YORUMLAR
500
Batman'daki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yağışlarla yükseldi Batman'daki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yağışlarla yükseldi Sinop'ta Dere Taştı, 11 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı Sinop'ta Dere Taştı, 11 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:01:36. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement