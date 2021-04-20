Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde yükseliyor - Son Dakika

Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde yükseliyor

20.04.2021 14:59
Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde yükseliyor, System.String[]

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, korona virüs tedbirlerine dikkatle uyulması gerektiğini belirterek, "Samsun'da an itibariyle vaka sayıları yavaş yavaş inmeye başladı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, korona virüs tedbirlerine dikkatle uyulması gerektiğini belirterek, "Samsun'da an itibariyle vaka sayıları yavaş yavaş inmeye başladı. Ancak Terme'de ağırlıklı olarak vaka sayılarında ciddi yükselişin olduğunu görüyoruz" dedi.

Samsun'un Terme ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler, çalışmalar, vaka sayılarındaki artışın sebepleri ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı Samsun Valisi Zülkif Dağlı, başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Vali Dağlı, Razaman ayı dolayısıyla toplu şekilde iftar ve diğer faaliyetlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

"Binli rakamlara ulaştığını görüyoruz"

Korona virüs tedbirlerine riayet edilmesi yönünde uyarılarda bulunan Vali Dağlı, "İlçe kaymakamımız, belediye başkanımız, sağlık müdürümüz, kolluk kuvvetlerimiz ve ilçe müftümüz ile birlikte pandemi toplantımızı yaptık. Terme'de pandeminin son durumunu değerlendirdik. Samsun'da an itibarıyla vaka sayıları yavaş yavaş inmeye başladı. Ancak Terme'de ağırlıklı olarak vaka sayılarında ciddi yükselişin olduğunu görüyoruz. İlçenin merkezinde bulunan Çay ve Fenk Mahallelerinde sayıların çok yüksek olduğunu ve 100 binde düşen vaka sayısı olarak çok afaki rakamlara, binli rakamlara ulaştığını görmüş oluyoruz. Bu bizim için, özellikle Terme ilçemiz için gerçekten risk taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Ramazan rehavetinden kaçınılmalı"

Ramazan ayında toplu şekilde yapılan iftar programları ve evlerdeki taziye ziyaretlerinin yoğunluğuna dikkati çeken Vali Dağlı, "Tabii, birazda ramazan ayının hareketliliği var. Aslında biz bu Ramazan'ı biraz dinlenme, biraz daha içe kapanma olarak düşünüyoruz. Ancak Ramazan'da iftar programlarında bir araya gelindiğini görüyoruz. Yine evlerdeki taziyelerde yoğunluk arttı. Yine teravih namazlarında bir araya gelinmemesi çok önem arz ediyor. Teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız ve iftarlarını her aile kendi başına yapacak. Kesinlikle bir araya gelinmeyecek. İl dışından, özellikle büyükşehirlerden ilçemize gelenler var. Bunlar da bizim için ayrıca çok büyük risk teşkil ediyor. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

"Tüm sağlık tesislerimizde gece 24.00'e kadar aşılama çalışmalarımız devam ediyor"

Korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmaları hakkında da konuşan Vali Zülkif Dağlı, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bu hafta 55 yaşlar için geçerli olan aşılama başlamış oldu. Aşı konusunda vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Tüm sağlık tesislerimizde gece 24.00'e kadar aşılama çalışmalarımız devam ediyor, vatandaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Belediye ekipleri, din görevlileri vatandaşları hastaneye ve sağlık ocaklarına götürmek için yardımcı olacaklar. Aşılama oranımızı Terme ilçemizde artırmamız gerekiyor. İnşallah bu haftaki duruma bakacağız. Aksi takdirde Terme'yi toparlayamıyoruz. Bu da vatandaşlarımızın duyarlılığıyla olacak bir husus. Ben Termeli vatandaşlarımızdan özellikle hassasiyet bekliyorum, iftarlarda bir araya gelmesinler, evlerdeki taziyelerde bir araya gelmesinler, bunun sonucu büyük önem arz ediyor."

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Alb. İbrahim Afşin Tiryaki, İlçe Kaymakam Vekili Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Başeskioğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Teğ. Eren Dede hazırda bulundu. - SAMSUN

Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde yükseliyor
Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde yükseliyor
Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde yükseliyor
Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde yükseliyor

Zülkif Dağlı, Koronavirüs, Hisarcık, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde yükseliyor - Son Dakika


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