Samsun Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız Oldu
47 dakika önce
Samsun Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız Samsun Memur-Sen İl Temsilciliğine seçildi.
Samsun
Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız
Samsun Memur-Sen
İl Temsilciliğine seçildi.
Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği binasında yapılan seçimde Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ve Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı İlyas Biçer başkanlık için yarıştı. 60 delegenin oy kullandığı seçimlerde Hamdi Yıldız 39 oy alarak Samsun Memur-Sen İl Temsilcisi seçilirken, İlyas Biçer ise 21 oy aldı.
Seçimlerde İl Başkan Vekilleri Diyanet-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Murat Akkuş
ve Büro Memur Sen
Şube Başkanı Mustafa Karabiber
Samsun İl Temsilciliği görevine getirildiler.
Hamdi Yıldız yaptığı konuşmada, "Bizleri bu göreve layık gören şube başkanlarımıza ve delegelerimize teşekkür ederiz. Bundan sonraki Memur-Sen İl Temsilciliği görevini ben ve başkan vekilliklerine seçilen başkanlarımız ile birlikte Memur-Sen vizyonu ve misyonu çerçevesinde yürüteceğiz. Çalışanlarımızın sesi olmaya hak ve menfaatlerinin korunması noktasında çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bizden önce bu görevi ifa eden başkanlarımıza, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Samsun Memur-Sen 11 Hizmet Kolundaki Şube Başkanlarımız ile birlik beraberlik içerisinde Memur-Sen üyelerinin tamamına hizmet sunmaya hizmetlerini artırarak devam edecektir" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:11 Kaynak: İHA
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