Samsun Sağlık Müdürü Oruç, halkı uyardı Açıklaması - Son Dakika

Samsun Sağlık Müdürü Oruç, halkı uyardı Açıklaması

27.11.2020 12:39
Samsun Sağlık Müdürü Oruç, halkı uyardı Açıklaması, System.String[]

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında kritik eşiği geçmeye başladıklarını belirtti.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında kritik eşiği geçmeye başladıklarını belirtti.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da vaka sayısında yaşanan artışla ilgili birçok kez uyarıda bulunduklarını anlattı. Tüm Samsunluların desteği olmadan Kovid-19 ile mücadelede başarı kazanamayacaklarını vurgulayan Oruç, buna rağmen halkın tüm kesimlerinden gereken desteği göremediklerini aktardı. Samsunlulara çağrıda bulunan Oruç, şöyle devam etti:

"İlimizde vaka sayısı artmaya devam ediyor, artık kritik eşiği geçmeye başlıyoruz. Güçlerinin son damlasına kadar her alanda en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımız yoruldu. Onları korumamız lazım. Samsun halkının virüse karşı hayatını ortaya koyarak kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanında olmasının zamanı hala gelmedi mi? Ev ziyaretlerine son vermenin, gerekmedikçe dışarı çıkmamanın, sosyal mesafeye eş, dost akraba ayırımı yapmadan tavizsiz dikkat etmenin, maskesiz dışarı çıkmamanın zamanı artık gelmedi mi? Neyi bekliyoruz? Halen temaslı olduğu halde evde izolasyon koşullarına uymayan ya da temaslılarını bildirmeyen kişiler olduğunu görmek bizi üzüyor. Bu vurdumduymazlık sağlık çalışanlarımızın moralini bozuyor."

Oruç, virüse ancak vatandaşların önlemlere ve kurallara karşı duyarlılığıyla geri adım attırabileceklerine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yanımızda olun, hep beraber bu mücadeleyi kazanalım. Samsun'da vaka seyrinde görülen dalgalanmanın tamamen halkın önlemlere uyumuna bağlı olduğunu daha önce ifade ettik. Tablo halen böyle devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda halkımızın dikkati ve uyumu vakaları düşürdü ancak süreçte, 'Nasılsa bana bir şey olmuyor, vaka sayıları da azaldı' düşüncesiyle yine kurallara uyumda gevşeme yaşandı. Bu da kaçınılmaz bir artış grafiğinin oluşmasına neden oldu. İlimizde sağlık altyapısı güçlü ancak tıbbi altyapımızın güçlü olması, sağlık personelimizin mücadelede gösterdiği kararlılığının test edilmesini gerektirmez. Halkımızın acilen önlemlere sıkı sıkıya riayet edip sağlık çalışanlarımızı rahatlatması, dinlendirmesi gerekiyor."

Samsun'da vakaların yüzde 70 ila 80'inin hastalık sürecini hafif belirtilerle atlattığını dile getiren Oruç, "Ancak bu çoğunluğun dışında kalan kişiler için süreç hiç böyle rahat geçmiyor. Kimsenin hasta olmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olacak bir rehavet içine girmeyin. Herkesin sadece kendisini değil, bir diğerini hastalıktan korumak için mücadele etmesi, birlik olması, hastalıkla başa çıkmamızın formülü olacaktır." ifadesini kullandı.

Oruç, tedavide ilaç kullanımının önemine değinerek şunları kaydetti:

"Filyasyon ekiplerine gelen bildirimlerle hekim tarafından ilaç tedavisi başlanan koronavirüs hastalarından bazılarının zararı olacağı düşüncesiyle ilacı kullanmadığını öğrendik. Bu tutum son derece yanlıştır. İlacın alınmadığı durumlarda hastalığın ilerleyen safhalarında ağır hastalık tablosunun ortaya çıkabileceğini gördük. Bu nedenle hastaların ilaç kullanımında mutlaka gerekli özeni göstermesi gereklidir."

Muhammet Ali, Samsun, İlaç, Oruç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Sağlık Müdürü Oruç, halkı uyardı Açıklaması - Son Dakika


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