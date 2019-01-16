Son Dakika Haberleri: Samsun'un 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Samsun'un 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Samsun'da olumsuz hava koşulları ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Samsun'un 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Samsun'da olumsuz hava koşulları ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yarın Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı'nda eğitime bir gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Ladik, Asarcık, Samsun, Güncel
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