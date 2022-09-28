Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Gökçeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Hava D'ye çarpıp kaçtı.
Yaralanan Hava D, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle aynası kırılıp yola düşen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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