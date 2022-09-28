Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

28.09.2022 17:20
Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Gökçeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Hava D'ye çarpıp kaçtı.

Yaralanan Hava D, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle aynası kırılıp yola düşen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Gökçeli, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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