Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Gökçeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Hava D'ye çarpıp kaçtı.

Kaynak: AA

Çarşamba, Gökçeli, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

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