SAMSUN'UN DAR SOKAKLARI İLGİ GÖRÜYOR

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde bulunan dar sokaklar, görenlerin dikkatini çekiyor.

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde bulunan dar sokaklar, görenlerin dikkatini çekiyor. Genişlikleri 1 ile 1,5 metre arsında değişen sokaklarda iki kişi yan yana yürürken zorluk yaşıyor. Dar sokaklar ilçe sakinlerine, normal gelirken, dışarıdan gelen vatandaşlar ise bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kentte tatilcilerin yoğunlukla tercih ettiği bölgelerinden biri olan Yakakent ilçesinde bulunan genişliği 1 ile 1,5 metre arasında değişen dar sokaklar, görenlerin dikkatini çekiyor. Dar sokaklarda iki kişi yan yana yürürken zorluk yaşarken, ilçe sakinlerine normal gelen duruma, dışardan gelen vatandaşlar ise şaşırıyor. Özellikle merak edip bölgete gelen bazı vatandaşlar da, dar binaların arasından uzanan sokaklarda çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor.

'DAR SOKAKLARA ALIŞTIK'

Sokak sakinlerinden Şükrü Okka, doğup büyüdüğü yörede yer alan dar sokaklara alıştıklarını söyledi. Okka, Çocukluğumdan itibaren buradaki sokaklar bu şekilde dar. 1970'li yıllarda tapu işlemleri yapılırken bu sokaklar 1,5 metrelik sokaklar olarak kayıt edilmiş. Ondan sonra buralar halka açık sokak olarak kullanılmaktadır. Özellikle akşam saatlerinde çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bizim de bundan herhangi bir şikayetimiz yok. Dar sokaklara alıştık. Çok dar ve ilginç sokaklar. Yıllarca burada yaşadığımız için bize normal geliyor ama dışarıdan gelenlerin çok fazla dikkatini çekiyorö dedi.

'YAN YANA YÜRÜRKEN GÜÇLÜK YAŞIYORUZ'

Yaklaşık 10 senedir ilçede yaşadığını anlatan Hüseyin Doğukan Sezer de, dar sokakların kendilerine doğal geldiğini ifade etti. Sezer, Sahile açılan bu sokaklar çok ilgi çekici oluyor. 2-3 kişi olduğumuz zaman yan yana yürürken güçlük yaşıyoruz. Buraya dışarıdan gelenler için çok garip geliyor ama biz yıllardır burada olduğumuz için bize çok doğal geliyor. Bu dar sokaklar hep iki apartman arasında kaldığı için bu kadar darlar. Genel olarak sahile çıkan yolların tamamı bu şekilde dar sokaklardan oluşuyorö diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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