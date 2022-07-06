Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest - Son Dakika
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Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest

06.07.2022 19:14
Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest

Samsun ve Amasya'da düzenlenen operasyonda, kadınları evlendirme vaadiyle Türkiye'ye getiren ve insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun ve Amasya'da düzenlenen operasyonda, kadınları evlendirme vaadiyle Türkiye'ye getiren ve insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce haklarında "insan ticareti" suçundan işlem yapılan H.E. (30) ile Kırgızistan uyruklu M.T. (42) ve T.K'nin (53), Kırgızistan ve Özbekistan'dan ekonomik mağduriyeti bulunan kadınları evlendirmek veya çalıştırmak vaadiyle Türkiye'ye getirdiklerini ortaya çıkardı.

İstanbul'daki havalimanlarından Samsun'a getirilen kadınların belirli ikametlerde bir müddet barındırıldığı, aracılara 20 ila 30 bin lira para verilerek kadınların pasaportlarının şüphelilerce alındığı belirlendi.

Bu kapsamda Isparta, Amasya, İstanbul, Ankara, Konya ve Çorum'da şüphelilerle bağlantısı bulunan yabancı uyruklu 23 mağdur kadın tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, Samsun ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda insan ticaretine aracılık yaptığı öne sürülen H.E, M.T. ve T.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Türkiye, Amasya, Samsun, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest - Son Dakika
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