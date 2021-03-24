Samsun yaşlanıyor - Son Dakika

Samsun yaşlanıyor

24.03.2021 15:59
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Samsun ve ilçeleri Ortanca Yaş, 2020" verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Samsun ve ilçeleri Ortanca Yaş, 2020" verilerini açıkladı. Samsun nüfusunun ortanca yaşı 36,1'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından "Samsun ve ilçeleri Ortanca Yaş, 2020" verilerini açıkladı. Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak ifade edilen ortanca yaş, Samsun'da 2019 yılında 35,6 iken, 2020 yılında 36,1'e yükseldi. 2020 yılında Samsun nüfusunun yarısı 36,1 yaşından genç diğer yarısı ise 36,1'den yaşlı olduğu belirlendi. Samsun bu değer ile en yüksek ortanca yaş sıralamasına göre 81 il arasında 34'üncü sırada yer aldı.

Samsun'da ortanca yaş cinsiyete göre incelendiğinde, 2019 yılında erkeklerde 34,7 olan ortanca yaş 2020 yılında 35,2'ye, kadınlarda ise 36,5'den 36,9'a yükseldiği belirlendi. Türkiye'de ise 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldiği görüldü.

En yaşlı ilçe 46,3 Ladik, en genç ilçe Asarcık

Samsun'da ortanca yaşın en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Ladik 46,3, Alaçam 45,7 ve Yakakent 42,5 olurken, ortanca yaşın en düşük olduğu ilçeler ise sırasıyla Asarcık 31,1, Vezirköprü 31,4 ve Canik 33 oldu. Samsun'un 9 ilçesinde ortanca yaş 36,1 olan Samsun değerinin üzerinde olurken, 8 ilçede ise altında gerçekleşti.

En yaşlı il Sinop

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u 40,6 ile Balıkesir, Kastamonu ve 40,4 ile Giresun, Edirne illeri izledi. 20,4 ile Şanlıurfa ise en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti. - SAMSUN

Samsun yaşlanıyor
Samsun yaşlanıyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun yaşlanıyor - Son Dakika


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