Samsun YEDAM: Bağımlılıkla Mücadelede 1081 Başvuru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun YEDAM: Bağımlılıkla Mücadelede 1081 Başvuru

Samsun YEDAM: Bağımlılıkla Mücadelede 1081 Başvuru
07.02.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 2020'den bu yana 1081 bağımlılık başvurusu aldı ve projeler planlıyor.

Samsun'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) 2020 yılından bu yana 1081 kişinin bağımlılıkla ilgili başvurduğu bildirildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, gazetecilere, son 5 yıldaki çalışmaları ile bu yıl hayata geçirilmesi planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

YEDAM'da hem önleyici hem de rehabilitasyon hizmeti verdiklerini belirten Güneş, "Bu yıl da faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Özellikle 2026 yılı için hazırladığımız bazı projelerimiz var. Öncelikli olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, bağımlılığa karşı sahada yürütmeyi planladığımız projemiz bulunuyor. İmzaların atılmasının ardından bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe ilçe çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YEDAM'de görevli sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen ise yoğun şekilde başvuruların devam ettiğini söyledi.

Son 5 yıldaki çalışmaları hakkında bilgi veren Esen, "Samsun YEDAM, 2020 Eylül ayından itibaren hizmet vermeye devam etmektedir. Merkezimizde alkol, madde, kumar, internet ve sigara bağımlılığı alanlarında 12 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir." dedi.

Samsun YEDAM'a bugüne kadar bağımlılık alanında 1081 danışanın başvurduğuna işaret eden Esen, "Danışanlarımızla görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Şimdiye kadar 5 bin 222 görüşme gerçekleştirildi. Danışanlarımızın yanı sıra aile görüşmeleri de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yeşilay Spor Kulübü Başkan Vekili Efe Berkay Uzun ise spor alanında bağımlılıkla ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun YEDAM: Bağımlılıkla Mücadelede 1081 Başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Şanlıurfa’da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Rusya: Ukrayna’da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 16:17:23. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun YEDAM: Bağımlılıkla Mücadelede 1081 Başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.