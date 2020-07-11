SAMSUN Yol verme tartışmasındaki silahlı kavga kamerada - Son Dakika

SAMSUN Yol verme tartışmasındaki silahlı kavga kamerada
Yol verme tartışmasındaki silahlı kavga kameradaSAMSUN'da trafikte yol verme meselesinden çıkan ve Yüksel Yılmaz'ın (33) vurularak ağır yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yol verme tartışmasındaki silahlı kavga kamerada
SAMSUN'da trafikte yol verme meselesinden çıkan ve Yüksel Yılmaz'ın (33) vurularak ağır yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Haziran'da İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel Yılmaz (36) kullandığı 55 AAU 910 plakalı otomobille yolda beklediği sırada karşı yönden otomobiliyle gelen Barış Evlek (26) kendisine yol vermesini istedi. Yılmaz, geri manevra yapmakta zorlanınca iddiaya göre Evlek, Aysel Yılmaz ve yanındaki Eda Yılmaz'a hakaret ederek otomobiliyle ayrıldı. Bir süre sonra Barış Evlek ve eşi aracın yanına yeniden geldi. Bu sırada Ayşe Yılmaz'ın kardeşi Yüksel Yılmaz da aracın yanına geldi. Çıkan tartışmada Barış Evlek tabancayla ateş ederek Yüksel Yılmaz'ı ağır yaraladı. Evlek olay yerinden kaçarken, özel bir araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Yılmaz tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan Barış Evlek'i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Evlek tutuklandı. Yüksel Yılmaz'ın ise hayatı tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kavga anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:10 Kaynak: DHA
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