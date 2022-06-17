Samsung açıkladı: Galaxy XCover 6 Pro'nun çıkış tarihi!

Samsung, şu sıralar sağlamlıkta Nokia 3310 gibi sektörde ün salmış modellere rakip olması beklenen Galaxy XCover 6 Pro ile gündemde. Daha önce render görselleri ve kilit özellikleri belli olan modelin şimdi de çıkış tarihi belli oldu. Galaxy XCover 6 Pro çıkış tarihi!

Galaxy XCover 6 Pro çıkış tarihi belli oldu

Samsung, Galaxy XCover 6 Pro'nun 13 Temmuz'da globalde tanıtılacağını duyurdu. Aynı etkinlikte Tab Active 4 Pro da vitrine çıkacak.

Model, 6,6 inç FHD+ çözünürlüklü 60 Hz tazeleme hızı sunan TFT panelle gelecek. Aynı zamanda cihazda sert plastik çerçeve ve elden kaymasını önlemek için tırtıklı ve dikey çizgili bir arka panele sahip olacak. Sağlamlığı odak aldığı için de modern bir görünümle gelmeyecek.

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Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 778G yer alacak. 6 nm mimariyle gelen işlemci; bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), üç adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve dört 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Önde damla çentik içerisine konumlandırılmış 13 Megapiksel selfie kamerası, arkada 50 Megapiksel ana kamera, 8 ya da 12 Megapiksel ultra geniş açı sensöründen oluşan çift kamera kurulumu mevcut.

Cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla satışa çıkacak. Burada farklı opsiyonların olup olmayacağı ise merak konusu. Öte yandan 4.050 mAh'lik bir pille gelecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı One UI arayüzünü çalıştıracak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz, beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.