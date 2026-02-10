Samsung'dan Multi Split Klima Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsung'dan Multi Split Klima Tanıtımı

10.02.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung, tek dış üniteyle birden fazla odayı iklimlendiren Multi Split klimaları tanıttı.

Samsung, tek bir dış üniteyle birden fazla yaşam alanının iklimlendirilmesini sağlayan Multi Split klimaları tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Multi Split Klimalar, bahçe veya balkona yerleştirilen tek bir dış üniteyle 5 odaya kadar geniş bir alan soğutulup ısıtılabiliyor.

Söz konusu sistem, her oda için ayrı ünite kullanımının yarattığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırırken, daha düşük ses seviyesiyle çalışarak yaşam alanlarında konfor sağlıyor. Farklı iç ünite seçenekleri ise dekorasyona uyum imkanı tanıyor.

Samsung Multi Split klima, "WindFree" rüzgarsız serinlik teknolojisiyle hava akışını eşit olarak dağıtarak üşütmeyen bir serinlik sunuyor.

Normal soğutma modunda oda sıcaklığı istenilen düzeye ulaştığında, cihaz WindFree moduna geçiyor. Bu modda hava, binlerce mikro hava deliğinden odaya yavaş bir biçimde dağıtılarak "durgun hava" ortamı oluşturuluyor ve rahatsız edici hava akımlarının önüne geçiliyor.

Zorlu hava koşullarında da çözüm sunan klima, dış ortam sıcaklığı 46 derece olduğunda soğutmaya, eksi 15 dereceye düştüğünde ise ısıtmaya devam edebiliyor. Akıllı inverter sistemi, ayarlanan sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşarak ortam ısısını hassas şekilde kontrol ediyor.

Cihazda bulunan "İyi Uyku Modu", rahatsız edici soğuk hava akışı olmadan uyku için ideal koşulları destekliyor. İç ünitenin üzerinde yer alan ve kolayca temizlenebilen "Filter Plus" ise ısı eşanjörünü temiz tutarken havadaki tozlara karşı korumaya yardımcı oluyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan Multi Split Klima Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık
Ankara’da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Aydın’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İlker Yağcıoğlu’ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir İlker Yağcıoğlu'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
19:31
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 20:21:10. #7.11#
SON DAKİKA: Samsung'dan Multi Split Klima Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.