Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy Note Fe İçin Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

Samsung Galaxy Note Fe İçin Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

1 saat önce

Samsung, Galaxy Note7'nin yenilenmiş versiyonu olan Galaxy Note FE için Android Pie güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile birlikte cihaz, One UI arayüzüne de kavuşmuş oldu.

Samsung Galaxy Note Fe İçin Android Pie Güncellemesi Yayınlandı, System.String[]
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2016 yılında gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile phablet kategorisinin yeni temsilcisi Galaxy Note7'yi tanıtmıştı. Fakat Galaxy Note7, dünya çapınca ciddi sayıda ünivetenin alev almasıyla birlikte piyasadan çekildi. Samsung, geri çektiği Galaxy Note7 birimlerinin bataryasını küçülttü ve güvenliğinden emin olduktan sonra Galaxy Note FE (Fan Edition) olarak yeniden piyasaya sürdü.




Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Note FE için Suudi Arabistan'da N935FXXU4CSC4 versiyon adına sahip Android Pie güncellemesini yayınladı. Güncelleme şu an için başka hangi ülkelerde yayınladı bilinmiyor ancak Avrupa ve diğer bölgelerde de yayınlanmasının an meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Android Pie güncellemesi Galaxy Note FE modellerine yeni Android sürümünün tüm özellikleri ile birlikte One UI arabirimini de getiriyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 

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