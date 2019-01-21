Samsung Galaxy
S10 Resmi Tanıtım Öncesi Sızıntılar Devam Ediyor!
Samsung Galaxy S10 Serisi Sızdı, S10E, S10 ve S10+ Böyle Görünüyor.
Samsung'un yeni amiral gemisinin S10 Plus modeli için daha bir kaç gün önce Kore
'de bir otobüste görüntülendiğini bildirmiştim. Yeni modeller hakkında bildirdiği sızıntıların doğru çıkması ile ünlenen Evan Blass, Samsung Galaxy S10 Serisi hakkında yeni bir görsel paylaştı.
Şeffaf kılıflara sarılmış S10 serileri açık bir şekilde görülüyor. Soldan sağa, görünüşe göre S10E, S10 ve S10 + 'a bakıyorsunuz. Ancak özellik S10E ifadesindeki "E"'nin ne olduğu açık değil. ("Edge? Economy? Equilibrium?) bunlardan birisi olabilir. S10 modelleri 5.8 inç ekrana sahip iken S10 Plus – S10+ 6.4 inç ekrana sahip. Özellikle Plus'ın ön tarafından iki kamera deliği var gibi görünüyor. Arka kameranın farklı çoklu mercek hizalamaları var ve bu Samsung'un geçen yıl yayınladığı dört kameralı Galaxy A9'dan daha fazla olabilir.
Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn
— Evan Blass (@evleaks) 19 Ocak 2019
Bu görsele göre Samsung'un Infitiny Flex ekranlarına sahip katlanabilir modellermiş gibi görünmedikleri açık. Şirket Şubat ayında düzenlenecek MWC 2019'da bu modellere yer verecek. Ön tarafta dikkat çeken ikinci delik Google
'ın Pixel modellerinde kullandığı Night Sight'a rakip olabilecek Parlak Gece Modu – Bright Night Mode'una işaret ediyor.
Evan Blass (Twitter
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