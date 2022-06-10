Samsung Galaxy S22 için kritik güncelleme yayınlandı!

Samsung, Galaxy S22 serisini şubat ayında yapılan Galaxy UNPACKED etkinliğinde vitrine çıkardı. Daha öncekilerde olduğu gibi Exynos ve Snapdragon sürümleriyle satışa çıkan modeller, ilk güncellemelerini şubat ayının sonunda aldı. Son olarak şirket, ilgili cihazlar için Haziran 2022 güvenlik yamasını yayınladı. Güncelleme, gizlilik ve güvenliğin iyileştirmelerinin yanı sıra kamera performansını da artırıyor.

Galaxy S22 için kamera performansını artıran güncelleme

Samsung, Galaxy S22 serisi için Haziran 2022 güvenlik yamasını yayınladı. Güncelleme, S90xNKSU1AVF1 yapı numarasıyla geliyor. Gizlilik ve güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra cihazların kamera performanslarını artırıyor.

Şirketin kamera ekibindeki bir görevli, güncellemenin beraberinde getirdiği yenilikleri paylaştı. Buna göre yama; video kaydı için optimize edilmiş depolama, geliştirilmiş portre modu performansı, resim çekerken doğal netlik ve iyileştirilmiş kontrast gibi birçok yenilikle geliyor.

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Haziran 2022 güncellemesi, 1,7 GB boyutunda. Aynı zamanda şimdilik sadece Güney Kore için yayınlandı. Diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekiyor. Güney Kore'de yaşıyorsanız, Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümünden indirmeyi başlatabilirsiniz. Burada gözükmüyorsa muhtemelen size henüz ulaşmamıştır ve bir müddet beklemeniz gerekebilir.

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