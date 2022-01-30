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Samsung Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı - Son Dakika

Samsung Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

30.01.2022 23:20
Samsung Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Samsung; 9 Şubat'ta gerçekleştireceği Unpacked 2022 etkinliğinde, Galaxy S22 serisini ve Galaxy Tab S8 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Son sızıntılar, yaklaşmakta olan cihazlarla ilgili neredeyse tüm detayları ortaya çıkartıyor.

Samsung, bir sonraki Unpacked etkinliğini 9 Şubat'ta gerçekleşeceğini duyurdu ve bu sırada Galaxy S22'nin Galaxy Tab S8 ile birlikte resmi lansmanının gerçekleşmesi bekleniyor.

Gelen sızıntıya göre, Galaxy S22 serisinin üç modeli olacağını yineliyor: R0, kod adı verilen 6.1 inç Galaxy S22, G0 kod adı verilen 6.6 inç Galaxy S22 Plus ve B0 olarak bilinen 6.8 inç S22 Ultra'dan bahsediliyor.

Galaxy S22 Ultra, 3 kat daha iyi gecikme süresine ve özel bir yuvaya sahip olacak bir S Pen ile Note benzeri bir tasarımla gelecek. Bu özellik, daha önce sızdırılan bilgilere benzer durumdadır. Ayrıca Galaxy S22 Ultra, bir S Pen kalemi ile gelecek.

Galaxy S22 Ultra'nın 120Hz yenileme hızı desteğine sahip büyük bir 6.8 inç QHD+ Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olması bekleniyor.

<a class='keyword-sd' href='/samsung-galaxy/' title='Samsung Galaxy'>Samsung Galaxy</a> S22 ve Galaxy Tab S8 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Ayrıca, akıllı telefon muhtemelen, Samsung Exynos 2200 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 adlı iki yonga seti seçeneğine sahip olacak. Yonga seti, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama ile eşleştirilebilir.

Sırasıyla 108 megapiksel geniş açılı lens, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom ve 10x optik zoom ile iki adet 10 megapiksel telefoto lensten oluşan dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Samsung Galaxy S22'nin ise 3.700 mAh batarya ile 6.1 inç FHD+ AMOLED 2x ekrana sahip olması bekleniyor. Cihaz, Exynos 2200 işlemci veya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanına sahip olacak.

Ayrıca, 50 megapiksel geniş açılı lens, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 10 megapiksel telefoto lense sahip olacak. Ön tarafta ise 10 megapiksel çift piksel kamera bulunacak. Galaxy S22 Plus, daha büyük 6.6 inç ekran ve 4.500 mAh batarya dışında benzer özelliklere sahip olacak.

Galaxy S22 serisine benzer şekilde Galaxy Tab S8 serisinin de Tab S8, Tab S8 Plus ve Tab S8 Ultra olarak üç model ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Her üç tabletin de Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alması bekleniyor, ancak ekran boyutları Tab S8 tabanında 11 inçten Tab S8 Plus için 12,7 inç ve Tab S8 Ultra için 14,6 inç arasında değişiyor.

Tab S8'de 8 GB'a kadar RAM, 256 GB depolama, S Pen desteği, çift arka kamera, 12 megapiksel ön kamera ve 8.000 mAh batarya bulunuyor. Tab S8 Plus, daha büyük bir 10.090 mAh bataryaya sahip olabilir.

Galaxy Tab S8 Ultra, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama desteğine ve 11.200 mAh bataryaya sahip olabilir. Ayrıca, bağlantı için WiFi, LTE ve 5G'ye sahip olacak.

Samsung Glxy Tb S8, video görüşmeleri için 3 mikrofonlu gürültü azaltma sistemi, çok iyi bir ultra geniş selfie kamerası ve azaltılmış süreye sahip yeni S Pen ile geliyor.

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Samsung Galaxy, Qualcomm, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsung Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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