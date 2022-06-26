Samsung Galaxy S23 serisinden kötü haber geldi!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncusu Samsung, şubatta tanıttığı Galaxy S22 serisinin halefi Galaxy S23 modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cihazlarla ilgili bugüne dek çeşitli teknik detaylar ortaya çıktı. Bunlardan birisi de son dönemde yaygınlaşan bir kamera teknolojisiydi. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, yeni seride ilgili teknolojiyi kullanmama kararı aldı.

Samsung Galaxy S23, ekran altı kamerayla gelmeyecek

Ekran altı kamera teknolojisi, son yıllarda bazı amiral gemisi modellerde karşımıza çıktı. Özellikle Xiaomi, Samsung, ZTE ve Vivo gibi firmalar, bu özelliği ürünlerinde denedi. Samsung'un da halihazırda bu alanda çalışmaları olduğu için yaklaşan Galaxy S23 serisinde söz konusu teknolojiyi kullanacağına yönelik iddialar ortaya atıldı.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, ekran altı kamera özelliğini Galaxy S23 serisinde kullanmayacak. Bu kararın nedeni henüz belli olmasa da konuyla ilgili bazı söylentiler var. Buna göre şirket, teknolojinin görüntü kalitesi açısından henüz istenen seviyede olmaması nedeniyle en gözde akıllı telefon modellerini riske etmek istemiyor.

Samsung, Galaxy S23 ile dört yıllık geleneği bozuyor!

Samsung'un yanı sıra Xiaomi, ZTE ve Vivo da önemli çalışmalar yürütse de ekran altı kamera teknolojisinin görüntü kalitesini iyileştirmeyi şimdilik başaramadı. Aynı zamanda bu özelliğe sahip modellerin fiyatlarının normalden yüksek olduğunu da ele alırsak, müşterilerin düşük kaliteli bir kameraya sahip Galaxy S23 satın alması, ilerleyen serileri de olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu nedenle Samsung, özelliği belirli bir seviyeye gelmeden Galaxy S serilerinde kullanmayı planlamıyor.

Samsung, seride dört yıllık geleneği bozarak ön kamera çözünürlüklerini 12 Megapiksele çıkaracak. Şirket, 2019'dan bu yana selfie kameralarını 10 Megapiksele sabitlemişti. Öte yandan Galaxy S23 Ultra'nın önceki modelde olduğu gibi 40 Megapiksellik sensörle gelmesi bekleniyor.