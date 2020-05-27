Samsung Telefonlar Daha Güvenli Olacak - Son Dakika

Samsung, mobil cihazlar için ikinci nesil güvenlik çipini piyasaya sürdü. Yeni Secure Element (SE) çipi olarak adlandırılan S3FV9RR, Galaxy S20 telefonlarda bulunan S3K250AF SE çipinden daha fazla koruma sunuyor. Yeni çip ayrıca daha yüksek seviyeli bir sertifikaya sahip.

Yeni Mobil Güvenlik Çipi: S3FV9RR

Samsung'un yeni güvenlik yongası S3FV9RR, IT ürünlerinin güvenlik seviyesini onaylayan uluslararası bir standart olan Common Criteria (CC) tarafından EAL 6+ olarak sertifikalandırılmış. CC EAL derecelendirmeleri EAL1 ile EAL7 arasında değişiyor ve 7 en güvenli olanı. Samsung'un yeni çipinin aldığı CC EAL 6+ derecesi, bir mobil bileşenin şimdiye kadar aldığı en yüksek derece. Şubat ayında duyurulan S3K250AF, CC EAL 5+ sertifikasına sahipti.

Samsung İkinci Nesil Güvenlik Çipi Özellikleri

Samsung'un ikinci nesil güvenlik çözümü, SE çip ve gelişmiş güvenlik yazılımı ile birlikte eksiksiz bir sistem olarak sunulacak. Her türlü kullanıcı verisini güvende tutmak için, yazılım ve donanım saldırılarına karşı cihazı koruyacak. Şirket, uygulamaların yanı sıra önyükleme, izole edilmiş depolama, mobil ödeme gibi işler için de koruma sağlayacağını söylüyor. E-pasaportlar ve kripto para donanım cüzdanları için de kullanılabilecek.

Samsung, ikinci nesil güvenlik çözümünde iki kat daha güvenli depolama kapasitesi sunuyor. Ayrıca donanım tabanlı güvenilir kök (RoT), güvenli önyükleme ve aygıt kimlik doğrulama özelliklerini de destekliyor. Aygıt önyükleme yaptığında her tür yazılımı onaylı anahtarlarla doğrulayan bir güvenlik zincirini etkinleştiriyor. Bu güvenli önyükleme işlemi aygıtı olası kötü amaçlı saldırılara veya yetkisiz güncelleştirmelere karşı koruyor.

Samsung, yeni SE çipinin cihazın ana işlemcisinin güvenlik performansından bağımsız çalışacabileceğini söylüyor. Tüm performans düzeylerinde cihazların güvenlik kapasitelerini genişlettiği için SE çipini son derece kolay yönetilebilen bir çözüm haline getiriyor. Tesis dışında bir yerde üretilen cihazları yetkili olmayan yazılımlara karşı koruyor.

Bu çip, akıllı telefonlarda, IoT uygulamalarda ve başka cihazlarda kullanılabilir olacak. Samsung, çözümün ayrıca gelecek mobil işletim sistemi sürümü (muhtemelen Android 11) tarafından seviyelendirilecek şifreleme işlemleri için donanım güvenlik modülü gereksinimlerini karşıladığını söylüyor.

Samsung'un yeni güvenlik çözümü bu yılın üçüncü çeyreğinde hazır olacak. Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Fold 2'de görebiliriz.