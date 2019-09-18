Samsunlu şehit mezarı başında dualarla anıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Jandarma Er Savaş Topal, mezarı başında dualarla anıldı.



18 Eylül 2012 tarihinde Bingöl- Muş karayolunun 16'ncı kilometresindeki Kardeşler köyü yakınlarında terör örgütü PKK militanlarının izinden dönen silahsız ve sivil askerleri taşıyan konvoydaki otobüslerden birine uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırması sonucu şehit olan Jandarma Er Savaş Topal, Alaçam ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde mezarı başında dualarla anıldı. Şehit oluşunun 7'nci yılında Yenice Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Süsüm tarafından dua yapıldı.



İlçe Kaymakamı Fikret Zaman, "Şehidimizin 7. yılda şehadetinde onun aziz ruhunu yad etmek, hatırlamak ve tüm şehitlerimizi hatırlamak, onlara dualarımızı göndermek Allah katında temel borcumuz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehit ailelerimizi yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. İyi günlerinde kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu bir marifet değil görevdir. Şehidimizi unutmamak, unutturmamakta en büyük görevimizdir" dedi.



Düzenlenen anma programına İlce Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, şehidin babası Halil Topal, annesi Emine Hatun Topal, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mumine Ersin, dernek yönetim kurulu üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN