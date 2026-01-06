Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Transferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Transferi

Samsunspor\'dan Fenerbahçe\'ye İrfan Can Transferi
06.01.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile İrfan Can Eğribayat transferi için anlaştıklarını duyurdu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" dedi.

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Van Drongelen'i oynatırsak, en az 6-8 hafta yok olacak dediler. Oynatmayalım dedik. Bizimle devam ediyor. Satma şansım yok. Samsunspor'un hedefleri var. O isteniyor, Holse isteniyor, Marius'u istiyorlar. Talepler var. Musaba'yı bırakmak istemedik. Serbest kalma maddesi vardı. Onu kullandı kendisi ve engelleyemedik. Onun dışında oyuncu vereceğimi sanmıyorum. Çok astronomik teklif gelirse olabilir" ifadelerini kullandı.

"Musaba seyirciyi coşturma hareketini Samsunspor maçında yapmamalıydı"

Anthony Musaba ile ilgili de konuşan Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı çok seviyorum. Alırken iki ay pazarlık yaptım. İkinci babası gibiyim. Bizden ayrıldı, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Seyirciyi coşturma hareketi Samsunspor maçında yapmamalıydı, üzdü. Pek çok hoş olmadı. Bazı televizyonlar beni yanlış anlamış. Bedava aldılar dedim. 6 milyon euro'ya aldılar. Nene'yi 18 milyona aldılar, Musaba'yı 6'ya aldılar dedim. Bana göre Musaba, Nene'den daha iyi futbolcu. Kıyaslama yaptık. Bunu zaman gösterecek. Musaba'yı normalde veriyor olsaydım, bir sonraki satışından pay alacaktım, bonus alacaktım, Fenerbahçe şampiyon olursa bonus alacaktım. O rakam belki 10-15'e çıkacaktı. Ben bunun için 'bedava' dedim. Yoksa bedavaya gitmedi. Oyuncu, 3 milyon istedi (Samsunspor'a transfer süreci) sonrasında pazarlıkla 5 milyon yaptık. Samsunspor tarihinde 5 ay kalıp 6 katı para kazandıran bir oyuncu olmamıştı. Ekonomik katkılarından dolayı Musaba'ya teşekkür ettik ama onu da bazı taraftarlarımız da yanlış anladı. Nene'ye karşı yanlış bir şey söylemedim ama Musaba bana göre daha iyi futbolcu dedim" açıklamasını yaptı. - ADANA

Kaynak: İHA

İrfan Can Eğribayat, Yüksel Yıldırım, Süper Kupa, Samsunspor, Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Transferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 04:56:17. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Transferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.