Samsunspor'dan Soner Aydoğdu'ya Veda
Spor

Samsunspor'dan Soner Aydoğdu'ya Veda

Samsunspor\'dan Soner Aydoğdu\'ya Veda
08.01.2026 21:09
Samsunspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

SAMSUNSPOR, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'nun takımdan ayrıldığını kulübün sanal medya hesapları üzerinden duyurdu.

2022-2023 sezonu öncesinde Samsunspor kadrosuna katılan Soner Aydoğdu, kırmızı-beyazlı ekipte geçirdiği dönemde lig, kupa ve Avrupa kupası maçlarında forma giydi. Tecrübeli futbolcu, Samsunspor formasıyla toplam 79 resmi karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonundan bu yana, elde ettiğimiz tarihi başarılarda ve verdiğimiz mücadelelerde oyununla, duruşunla, tecrübenle bu formaya değer kattın. Kritik anlarda sorumluluk alan, oyunun kaderini çeviren isimlerden biri oldun. Atatürklü Arma altında verdiğin emek, bu şehirde bıraktığın iz her zaman hatırlanacak. Yeni yolculuğunda sağlık, huzur ve başarı seninle olsun. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

