Samsunspor Galibiyet Peşinde

17.01.2026 11:26
Samsunspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 17.00'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Samsunspor, ikinci devrenin ilk maçında galip gelerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde Samsunspor, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 25 puanla 6. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 11. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Rick van Drongelen, Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ile kırmızı kart cezalısı Antoine Makoumbou ve Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Senegalli forvet Cherif Ndiaye Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan ve Elayis Tavşan'ın karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

