Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak - Son Dakika

Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak

14.12.2020 11:07
Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak, System.String[]

Samsunspor ile Balıkesirspor korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 12. hafta müsabakasında birbirlerine 13. kez rakip olacaklar.

Samsunspor ile Balıkesirspor korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 12. hafta müsabakasında birbirlerine 13. kez rakip olacaklar.

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla girip, üst üste kötü sonuçlar alan Samsunspor ile sezona iyi başlangıç yapamayan Balıkesirspor, 12. hafta erteleme maçı için 15 Aralık Salı günü sahaya çıkacaklar. Daha önce resmi olarak birbirleriyle 12 kez karşılaşan takımlardan Balıkesirspor'un 6 galibiyeti, Samsunspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Daha önce Balıkesirde oynanan 6 maçın 5'in ev sahibi Balıkesirspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

2 takım arasında daha önce oynanan maçlarda Balıkesirspor rakip filelere toplam 17 gol atma başarısı gösterdi. Kendi sahasında oynadığı 6 maçta da üstün olan Balıkesirspor, içeride oynadığı 6 maçta Samsunspor filelerine 11 gol kaydetti. Samsunspor ise Balıkesirspor ağlarını toplamda 12 kez havalandırdı. Samsunspor, deplasmanda oynadığı 6 maçta ise sadece 2 gol atma başarısı gösterebildi.

Balıkesirspor bu sezon çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak toplam 15 puan topladı. Bu sezon kendi sahasında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Balıkesirspor, geride kalan 12 maçta 14 gol atıp, 17 gol yedi.

Bu sezon 13 maça çıkan Samsunspor ise bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 21 puan topladı. Deplasmanda oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Samsunspor, diğer maçlarda ise 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 13 haftada rakip fileleri 16 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 13 gol gördü.

15 Aralık Salı günü Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak
Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak

Balıkesirspor, Samsunspor, Aralık, Salı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak - Son Dakika Spor


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