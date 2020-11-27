Samsunspor ile Tuzlaspor tarihlerinde ilk kez karşılaşacak

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Samsunspor ve Tuzlaspor tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacaklar.

Ligde 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor ile 2 maçtır galip gelemeyen Tuzlaspor kozlarını Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda paylaşacaklar. Geride kalan 10 haftada Samsunspor 17 puan toplarken, Tuzlaspor ise 9 maçta 18 puan toplamayı başardı.

Samsunspor 10 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 13 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde 9 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 17 puan toplayan Samsunspor'un 4 averajı bulunuyor. Evinde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan Samsunspor, diğer 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Tuzlaspor ise 9 karşılaşmada 5 galibiyet 3 berberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 17 gol atan Tuzlaspor, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 18 puan toplayan Tuzlaspor'un 3 averajı bulunuyor. Deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Tuzlaspor, deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi.

Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. - SAMSUN