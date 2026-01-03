Samsunspor Kanat Rotasyonu Krizde - Son Dakika
Samsunspor Kanat Rotasyonu Krizde

Samsunspor Kanat Rotasyonu Krizde
03.01.2026 17:44
Emre Kılınç'ın sakatlığı sonrası Samsunspor'un kanat oyuncusu kalmadı. Ara transfer bekleniyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'da sol açık oyuncusu Emre Kılınç'ın uzun süreli sakatlığı sonrasında kanat rotasyonunda kullanabileceği kanat orijinli oyuncu kalmadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transfer olması ve Tanguy Coulibaly'nin uzun süreli sakatlığını atlatamamasının ardından Emre Kılınç'ın da uzun süreli sakatlanmasıyla sarsıldı. Kırmızı-beyazlı ekipte sezon başında kanat rotasyonunda düşünülen 3 futbolcu da yeni yılda takımda yer alamıyor.

6 Ocak'ta Fenerbahçe ile Adana'da Süper Kupa yarı final müsabakasına çıkacak Karadeniz temsilcisinde, kanatlarda görev alabilecek tecrübeli oyuncu bulunmuyor. Ara transferde kanat rotasyonu için hamle yapması beklenen Samsunspor, sakatlıkla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Kılınç, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubunda (sağ cruris soleus–gastroknemius–Aşil aponeuroz kompleksi) sakatlık yaşamıştır. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10–12 hafta olması öngörülmektedir. Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Samsunspor'un kadrosunda kanatta da oynayabilen Carlo Holse'nin yanı sıra genç oyunculardan Polat Yaldır ve Tahsin Bülbül de bulunuyor. Ancak bu 3 oyuncu da sezon başından itibaren hiçbir maçta kanat pozisyonunda ilk 11'de görev yapmadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Emre Kılınç, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Kanat Rotasyonu Krizde - Son Dakika

