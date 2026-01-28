Samsunspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Samsunspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

28.01.2026 15:32
Samsunspor, Kasımpaşa ile yapacağı maç için Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı.

Daha sonra basına kapalı devam eden idmanda futbolcuların taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sakatlıkları süren Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin'in katılmadığı idmanda Afonso Sousa ise takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

