Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gitti.
Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın devamında futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalışırken, hazırlıklar dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Samsunspor kafilesi, Kasımpaşa maçı için uçakla İstanbul'a hareket etti. - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsunspor Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Gitti - Son Dakika
