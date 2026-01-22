Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou ile anlaştı.
Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kouadou Jaures Assoumou ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yu Transfer Etti
