Samsunspor'un Acı Kaybı Anıldı
Spor

Samsunspor'un Acı Kaybı Anıldı

Samsunspor\'un Acı Kaybı Anıldı
20.01.2026 14:18
37 yıl önceki kazada hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi, karanfil bırakıldı.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 37. yılı dolayısıyla kazanın yaşandığı yerde anma programı düzenlendi.

Samsun-Ankara kara yolunda kazanın olduğu noktaya karanfil bırakanlar, kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan'ı andı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, kazanın 37. yılı olduğunu hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugün Samsunspor bu mevkiye gelmişse, Avrupa kupalarında top koşturuyorsa o günkü acı mirasın eseridir. Tüm Samsunspor camiamızın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

Son Dakika Spor Samsunspor'un Acı Kaybı Anıldı - Son Dakika

