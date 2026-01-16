Samsunspor'un Rakibi Shkendija

UEFA tarafından İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Samsunspor, Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibiyle eşleşti.
Türkiye Süper Ligi'nin ve UEFA Konferans Ligi'nin başarılı takımlarından Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Shkendija oldu.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 19 Şubat 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak. Rövanş maçı ise 26 Şubat 2026 tarihinde Samsun'da yapılacak. Samsunspor, bu turu geçmesi halinde son 16'ya kalacak.
