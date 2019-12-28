Samsunsporlu İbrahim Halil Çolak: Buraya şampiyonluk için geldim - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunsporlu İbrahim Halil Çolak: Buraya şampiyonluk için geldim - Son Dakika Spor

Samsunsporlu İbrahim Halil Çolak: Buraya şampiyonluk için geldim

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Balıkesirspor'dan transfer ettiği kanat oyuncusu İbrahim Halil Çolak, şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi.

Samsunsporlu İbrahim Halil Çolak: Buraya şampiyonluk için geldim, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Balıkesirspor'dan transfer ettiği kanat oyuncusu İbrahim Halil Çolak, şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi.

Yılport Samsunspor'un yeni transferi İbrahim Halil Çolak, takıma katıldığı için mutlu olduğunu belirtti. Halil Çolak, "10 seneye yakın Türkiye'de futbol oynuyorum. Samsunspor'a şampiyonluk için geldim. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız. 2 senedir Samsunspor'la görüşüyordum. 2 defa gelecektim fakat nasip olmadı. Bu seneye nasipmiş. Devre arası Mustafa Aztopal ile görüştük. Şartlar da hem Samsunspor için hem de benim için uygundu. Sonrasında da transfer netleşti" dedi.

Takımda arkadaşlığın çok iyi olduğunu belirten Çolak, "Hatta benim beklediğimden de daha iyi. Kardeşlerim, ağabeylerim beni çok iyi karşıladılar. Zaten takımda beraber veya karşılıklı oynadığım kardeşlerim ve ağabeylerim var. O yüzden kaynaşma sürece inşallah daha da çabuk olacak. Kendimi bu takımın bir parçası hissetmem daha da çabuk olacak. Umarım ben de bu yolda takıma faydalı olurum" diye konuştu.

Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlandığını ifade eden İbrahim Halil Çolak, " Hollanda'da oturduğum dönemlerde çok fazla Samsunlu arkadaşlarımız ve aile yakınlarımız vardı. Çoğunluğu büyük takımları değil de Samsunspor'u tutuyorlar. Çocukluk arkadaşım bana 20 sene önce 'inşallah bir gün Samsunspor formasını terletirsin' demişti. Hem onun hem de benim duam kabul oldu. O yüzden mutluyum. Büyük Samsunspor taraftarının önünde oynamak benim için iyi bir deneyim olacak. İnşallah taraftarımızın isteklerini yerine getirip, sezon sonunda şampiyon oluruz" şeklinde konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:08 Kaynak: DHA
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