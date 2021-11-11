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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı

11.11.2021 16:37

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü esnada kendisini takip eden Can Göktuğ B. tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.'nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.'nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Saldırı, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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